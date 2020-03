Die Schweizerische Nationalbank belässt den Leitzins bei -0,75 Prozent. Sie interveniert aber verstärkt am Devisenmarkt.Bern - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) tastet die Zinsen nicht an und führt damit ihre expansive Geldpolitik fort. Doch das Coronavirus macht zusätzliche Massnahmen notwendig. Konkret belässt die SNB ihren Leitzins sowie den Zins auf Sichtguthaben bei -0,75 Prozent, wie sie am Donnerstag im Rahmen der geldpolitischen Lagebeurteilung mitteilte. Bekanntlich hatte sie mit Aufhebung des...

Den vollständigen Artikel lesen ...