Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken sind neue Chefs der SPD. Walter-Borjans wurde am Freitag auf dem Bundesparteitag in Berlin mit einer Zustimmung von 89,2 Prozent der Delegierten gewählt, Esken bekam 75,9 Prozent.



