Der österreichische Sensorenspezialist will mit dem Münchner Lichtkonzern will einen Champion in der Optoelektronik schmieden.Premstätten / München - Der österreichische Sensorenspezialist AMS ist bei der geplanten Übernahme des Münchner Lichtkonzerns Osram einen wichtigen Schritt weitergekommen. Die Österreicher haben die als Vorgabe selbst gesetzte Mindestannahmeschwelle von 55 Prozent überschritten, wie am Freitag bekannt wurde. Somit dürfte AMS der Kauf der grösseren Osram im zweiten Anlauf gelingen.

