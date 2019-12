In den Samstagspartien des 14. Bundesliga-Spieltages hat RB Leipzig gegen 1899 Hoffenheim mit 3:1 gewonnen, Platz eins der Tabelle aber knapp verpasst. Leipzig war stark gestartet, Timo Werner traf folgerichtig in der 11. Minute und konnte in der 52. Minute per Elfmeter nachlegen.



Hoffenheim zwar zwischenzeitlich wie ausgewechselt und machte eine Viertelstunde lang richtig Druck, dann ging den Gästen aber schon wieder die Puste aus. Leipzig zeigte sich wie immer laufstark, Marcel Sabitzer machte in der 83. Minute den Deckel drauf, daran änderte auch der Anschlusstreffer durch Hoffenheims Ermin Bicakcic (89. Minute) nichts. RB hätte fast die Tabellenführung übernommen, der Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach verteidigte Position eins nach einer über weite Strecken schwachen Leistung erst in letzter Minute durch einen verwandelten Foulelfmeter zum 2:1 gegen Bayern München. Die weiteren Ergebnisse vom Samstagnachmittag: Borussia Dortmund - Fortuna Düsseldorf 5:0, SC Freiburg - VfL Wolfsburg 1:0, FC Augsburg - FSV Mainz 05 2:1.