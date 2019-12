FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 09.12.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 155 (160) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS CRODA TO 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - TARGET 5000 (5300) PENCE - BARCLAYS CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 190 (200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS VITEC GROUP PRICE TARGET TO 975 (1050) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS BUNZL PRICE TARGET TO 2290 (2380) PENCE - 'BUY' - FTSE INDICATED -0.2% TO 7224 (CLOSE: 7239.66) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS ASOS PRICE TARGET TO 3800 (3900) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES AVEVA GROUP PRICE TARGET TO 4700 (3800) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES BOOHOO PRICE TARGET TO 335 (330) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES MARKS & SPENCER TO 'BUY' ('SELL') - TARGET 220 (170) PENCE - JEFFERIES RAISES TATE & LYLE TO 'HOLD' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 770 (635) PENCE - JEFFERIES RAISES TESCO PRICE TARGET TO 310 (285) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS BODYCOTE PLC TO 'UNDERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TP 775 (750) PENCE - JPMORGAN RAISES TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1430 (1400) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RESUMES SPECTRIS WITH 'NEUTRAL' - TARGET 2700 PENCE - PEEL HUNT RAISES BOVIS HOMES TO 'BUY' ('HOLD') - RBC CUTS CONVATEC TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') - TARGET 197 (210) PENCE - UBS CUTS CINEWORLD GROUP PRICE TARGET TO 325 (345) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 540 (500) PENCE - 'SELL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob