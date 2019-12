AUD/USD Erholung von der 0,6800, 100-Tage-MA Unterstützung - Leichter Anstieg der USD Nachfrage - Aufwärtsbewegung wird vor FOMC Entscheidung wahrscheinlich begrenzt - Der AUD/USD weist am Mittwoch eine positive Dynamik auf und so notiert er aktuell am Tageshoch in der Nähe der 0,6820. Das Kaufinteresse ist in der Nähe des 100-Tage-SMA von 0,6800 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...