USD/CAD konsolidiert den FOMC induzierten Rückgang - Bullish Ölpreise unterstützen den Loonie - Händler haben US PPI und BoC Poloz Rede im Blick - Der USD/CAD oszilliert in einer schmalen Range und so konsolidiert er seine jüngsten Verluste in der Nähe des Monatstiefs. Das Paar brach aus seiner 2-tägigen Konsolidierung nach unten aus und der Verkaufsdruck ...

