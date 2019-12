François Rimeu (La Française): Zur EZB-Sitzung am 12.12.2019

Erwartungen zur anstehenden EZB-Sitzung, verfasst von François Rimeu, Head of Multi Asset & Senior Strategist, La Française AM:

Wir erwarten, dass sich die Finanzmärkte darauf konzentrieren werden, wie Frau Lagarde die Rolle der EZB-Vorsitzenden ausfüllen wird. Wie sie sprechen wird, welche Worte sie verwenden wird und alles Nonverbale wird von Bedeutung sein. Sie könnte darüber sprechen, wie sie versuchen wird, mit einem einvernehmlichen Ansatz zu führen.



Wir erwarten keine wesentlichen Änderungen in der Geldpolitik. Wir erwarten allerdings, dass Frau Lagarde:

Kontinuität signalisiert und die notwendige Beibehaltung einer akkomodierenden Haltung bekräftigt.

offiziell eine Strategieüberprüfung ankündigt unter der Berücksichtigung der Kosten von Naturkatastrophen.

sich auf die Notwendigkeit fiskalischer Impulse innerhalb des Euroraums sowie möglicherweise auf sogenannte "grüne Investitionen" konzentriert.



Sie werden die makrooökonomischen Prognosen vorstellen, die nach unserer Einschätzung gegenüber September weitgehend unverändert bleiben werden.



Alles in allem ist auf der geldpolitischen Seite nichts zu erwarten, was aber nicht bedeutet, dass es im Tagesverlauf keine Volatilität geben wird. Herr Draghi und die Finanzmärkte hatten eine achtjährige Liebesbeziehung. Dies ist jetzt der Anfang einer neuen, und das könnte zu einigen unerwarteten Ereignissen im Tagesverlauf führen.







