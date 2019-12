Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am späten Donnerstagvormittag freundlich, per Saldo aber wenig bewegt.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am späten Donnerstagvormittag freundlich, per Saldo aber wenig bewegt. Die überraschungsfreien und in ersten Kommentaren als unspektakulär bezeichneten Äusserungen der SNB im Zusammenhang mit dem Nullentscheid in Sachen Zinsen haben unmittelbar weder für die Aktien noch für den Frankenkurs nennenswerte Auswirkungen. Immerhin setzt aber der SMI...

Den vollständigen Artikel lesen ...