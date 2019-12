Der Energiekonzern übernimmt zudem die Belieferung der Ladestationen mit Ökostrom. Bis 2021 sollen die teilweise öffentlich zugänglichen Ladepunkte installiert sein.Die BMW Group hat Eon einen Großauftrag erteilt. Der Energiekonzern werde eines der größten betrieblichen Ladenetzwerke für Elektrofahrzeuge in Deutschland an den Standorten des Autokonzerns installieren. Insgesamt sollen mehr als 4100 neuen Ladepunkten auf den Parkplätzen von Produktionswerken, Entwicklungszentren und Büro-Standorten entstehen, wie Eon am Donnerstag veröffentlichte. Die Ladepunkte seien für die Mitarbeiter und Gäste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...