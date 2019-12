Der SMI legt am Donnerstag um 0,44 Prozent auf 10'451,36 Punkte zu.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag von neuen Hoffnungen im Handelskonflikt mit China profitiert und fester geschlossen. Am Morgen waren die Indizes allerdings nur wenig verändert in einen Handelstag gestartet, der zunächst klar von den Sitzungen der Notenbanken der Schweiz und Europas geprägt war. Noch am frühen Nachmittag lag der Markt gar noch leicht im Minus.

