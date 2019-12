Der US-Leitindex Dow Jones Industrial gewinnt am Ende 0,79 Prozent auf 28'132,05 Punkte.New York -An der Wall Street hat am Donnerstag ein Tweet des US-Präsidenten Optimismus im Handelsstreit mit China verbreitet und alle wichtigen Aktienindizes zwischenzeitlich auf Rekordhöhen gehievt. Wenige Tage vor dem geplanten Inkrafttreten neuer Strafzölle auf Konsumgüter aus China erklärte Donald Trump: "Kommen einem grossen Deal mit China sehr nahe. Sie wollen ihn und wir auch!".

