Der polnische Obsterzeuger und Vertrieb Citronex plant, seine Bananenreifung auf Rumänien auszudehnen. Das Unternehmen hat einen Vertrag mit der polnischen MLP Group unterzeichnet, rund 4.000 m² Lagerhausfläche für die Bananenreifung in dem Logistikpark MLP Bukarest West, in Rumänien zu mieten, sagte die MLP Group in einer Pressemitteilung, berichtete SeeNews.com. Die...

