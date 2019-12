Bei den Schlangengurken dominierten spanische Abladungen. Niederländische Zuströme fehlten in Berlin und München. Griechische Zugänge fand man lediglich in München. Ausschließlich in Köln kamen belgische Anlieferungen an. Dies geht aus dem "BLE-Marktbericht KW 49 / 19" hervor. Bildquelle: Shutterstock.com Angebot und Nachfrage hielten sich in etwa...

