Der Gründer und Vorsitzende der sogenannten Werte-Union, Alexander Mitsch, will bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg im Jahr 2021 für die CDU ins Rennen gehen. Er sehe darin eine Chance, Wähler von der AfD und den Grünen zurück zur CDU zu holen, sagte Mitsch der "Schwetzinger Zeitung" und dem "Mannheimer Morgen" (Freitagsausgaben).



Er glaube schon, dass er "ungefähr die Hälfte der damaligen AfD-Wähler wieder zurückgewinnen kann". Sein Motto laute: "Man muss nicht radikal wählen, um Veränderungen herbeizuführen", so Mitsch. Die Werte-Union ist ein Verein aus Mitgliedern der Unionsparteien und ihnen nahestehender Organisationen.