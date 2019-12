Die Verkaufspreise im Großhandel sind im November 2019 im Vorjahresvergleich um 2,5 Prozent gesunken. Das teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag mit.



Einen stärkeren Preisrückgang gegenüber dem Vorjahr hatte es letztmalig im Mai 2016 (-2,8 Prozent) gegeben. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr hatte im Oktober dieses Jahres bei -2,3 Prozent und im September bei -1,9 Prozent gelegen. Im Vormonatsvergleich sanken die Großhandelsverkaufspreise im November 2019 leicht um 0,1 Prozent, so das Statistikamt weiter. Den größten Einfluss auf die Gesamtentwicklung im Vergleich zum Vorjahresmonat hatten im November 2019 die um 15,7 Prozent niedrigeren Preise im Großhandel mit Mineralölerzeugnissen.



Ebenfalls kräftige Preisrückgänge gegenüber dem Vorjahr gab es im Großhandel mit Altmaterial und Reststoffen (-19,8 Prozent), mit Getreide, Rohtabak, Saatgut und Futtermitteln (-11,1 Prozent) sowie mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software (-7,8 Prozent). Dagegen waren insbesondere die Preise für lebende Tiere (+23,7 Prozent) sowie für Fleisch und Fleischwaren (+6,7 Prozent) auf Großhandelsebene höher als im November 2018, so das Bundesamt.