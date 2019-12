Swiss Bankers ermöglicht erstmals Peer-to-Peer-Geldsendungen ins Ausland.Grosshöchstetten - Swiss Bankers lanciert den neuen Geldtransferservice «Send» auf Basis der «Mastercard Send»-Plattform. In Zusammenarbeit mit Mastercard bietet der Schweizer Herausgeber von Prepaid-Karten ab sofort Konsumenten die Möglichkeit, Geld per App sicher in 18 Länder zu versenden. Gelder können auf Bankkonten, digitalen Geldbörsen, qualifizierten Mastercard-Karten und später auch...

