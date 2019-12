Die Migros verzichtet auf die Rückzahlung von Darlehen, was das Gruppenergebnis 2019 mit rund 400 Mio Franken belasten dürfte.Zürich - Der bisherige Geschäftsführer und Minderheitsgesellschafter Christian Gries wird zum 13. Dezember 2019 alleiniger Eigentümer der Gries Deco Gruppe. Er übernimmt im Rahmen eines Management-Buyouts von der Migros-Gruppe sämtliche Anteile an der Gries Deco Holding GmbH sowie an der Depot CH AG. Die Migros hatte Ende Juni angekündigt, dass sie für die Gries Deco Gruppe (GDC) im...

Den vollständigen Artikel lesen ...