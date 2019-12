Mit der Stabilisierung der Wirtschaftslage in der Eurozone wird sich auch die Geldpolitik stabilisieren, sagte das Mitglied des EZB Rates Francois Villeroy de Galhau am Freitag, wie Reuters berichtete. "Wir sehen den Beginn einer Stabilisierung in der Eurozone", fügte Villeroy hinzu. "Die Geldpolitik ist akkommodierend und achtsam." Diese Kommentare ...

Den vollständigen Artikel lesen ...