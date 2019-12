Heute ist Freitag, der 13. Dezember, und damit war's das jetzt, zumindest vorerst, mit unserer 2019er-Videoreihe pqPrimeTime. Die dank Ihnen allen, liebe Leserinnen und Leser bzw. Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einem ganz großen Erfolg wurde. Damit war's das aber auch für die Wirecard-Aktie, die wir heute zum letzten Mal (in diesem Jahr, soviel steht fest) an dieser Stelle unter die charttechnische Lupe nehmen. Denn Ehre, wem Ehre gebührt - Wirecard war unser mit Abstand meistgewünschter und -analysierter Wert in den vergangenen 12 Monaten! Also schauen wir noch einmal ganz genau hin: ...

