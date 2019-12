Die Europäische Photovoltaikplattform ETIP begrüßt das EU-Vorhaben des Green Deals. Sie fordert zur Umsetzung mindestens eine Gigawattfabrik bis 2021. Die Europäische Plattform für Technologie und Innovation in der Photovoltaik (ETIP PV) lobt den Green Deal der EU-Kommission. Damit will Brüssel die nachhaltige Energieversorgung in den kommenden Jahrzehnten voranbringen. Die Photovoltaik kann dazu entscheidend beitragen. "Solare Photovoltaik wird die größte Energiequelle der Welt werden", sagt Marko ...

Den vollständigen Artikel lesen ...