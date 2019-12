Die US Einzelhandelsumsätze stiegen im November weniger stark als erwartet - Der US-Dollar-Index bewegt sich weiterhin seitwärts unter 97. - Die Einzelhandelsumsätze stiegen im November auf Monatsbasis um 0,2% auf 528 Milliarden US-Dollar, wie die vom US Census Bureau am Freitag veröffentlichten erweiterten Daten zeigen. Dieser Wert lag unter der ...

