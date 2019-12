In den Handelsverhandlungen mit Großbritannien strebt die EU Nullzölle, Nullquoten und Nulldumpings an, wie Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf einer Pressekonferenz am Freitag feststellte. Von der Leyen fügte hinzu, dass sie mit der Ratifizierung des Austrittsabkommens bis Januar rechnet und sagte, dass es von größter Bedeutung sein wird, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...