Der SMI verliert am Freitag 0,21 Prozent auf 10'429,27 Punkte, im Wochenvergleich ergab sich damit ein Minus von 0,3 Prozent.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Freitag nach einem phasenweise etwas volatilen Handel knapp im Minus beendet. Nach einem freundlichen Start, getragen vom Wahlsieg der Tories in Grossbritannien, gerieten die Kurse am Nachmittag etwas unter Druck und der SMI wechselte ein paar Mal das Vorzeichen. Vor allem die - trotz positiver News zum Handelsstreit zwischen den...

Den vollständigen Artikel lesen ...