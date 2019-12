Der neue Präsident des FC Bayern München, Herbert Hainer, hat Plänen für eine Superliga des Vereinsfußballs eine Absage erteilt. "Wir stehen zur Bundesliga! Ohne Wenn und Aber. Gleichzeitig wollen wir natürlich international Erfolg haben, aber dafür gibt es ja die Champions League, die eine Erfolgsgeschichte ist, wie ich finde, mit einem schlüssigen Format", sagte Vereinspräsident Herbert Hainer der "Süddeutschen Zeitung" (Wochenendausgabe).



"Wir haben kein Interesse an irgendeiner Superliga, das kann man ganz klar festhalten", so der Vereinspräsident. Hainer formuliert für die Münchner, die sieben Mal in Serie die deutsche Meisterschaft gewannen, derzeit aber nur Bundesliga-Siebter sind, klare Ziele: "Der sportliche Erfolg steht über allem, wir gehören zu den besten Klubs der Welt und wollen bald wieder die Champions League gewinnen, spätestens 2022, wenn das Finale in München stattfindet, gerne aber auch schon früher."