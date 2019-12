Das PRO PLANET Apfelprojekt am Bodensee ist am vergangenen Dienstagabend in Brüssel mit dem European Bee Award ausgezeichnet worden. Im Rahmen einer feierlichen Zeremonie im EU-Parlament konnten die Projektpartner Bodensee-Stiftung, Obst vom Bodensee Vertriebsgesellschaft, REWE Group und der Kreisimkerverein Tettnang-Friedrichshafen den European Bee Award in der Kategorie "Land...

Den vollständigen Artikel lesen ...