Das 20. Jahr in Folge wird Chiquita mit dem Category Captain Award 2019 von der führenden Industriepublikation "Progressive Grocer" geehrt. Der Wettbewerb dieses Jahr wurde mehr beachtet als in den vergangenen Jahren, da er die gesamten Ergebnisse in der kundenzentrierten Kategorie Management-Einzelhändler-Zusammenarbeit und Verkaufsauswirkung bot, sagte das Unternehmen in...

Den vollständigen Artikel lesen ...