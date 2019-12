Am Freitag hatte die Bank von Italien die Banca Popolare di Bari in der Region Apulien unter staatliche Aufsicht gestellt.Rom / Bari - Die italienische Regierung stellt für die Rettung der angeschlagenen Volksbank Banca Popolare di Bari 900 Millionen Euro bereit. Nach einem am Sonntagabend vom Ministerrat beschlossenen Dekret sollen die Mittel aus dem Finanzministerium allerdings nicht direkt an die Bank fliessen. Vielmehr soll damit das Kapital der staatlichen Entwicklungsbank Banca del...

