In Bonn ist ein 70-jähriger Radfahrer nach einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Vorfall ereignete sich bereits am Sonntagnachmittag, teilte die örtliche Polizei am Montag mit.



Der Mann war aus noch ungeklärter Ursache auf einer Straße in Bad Godesberg mit seinem Rad gestürzt und bewusstlos liegen geblieben. Er wurde unter Reanimation in ein nahes Krankenhaus gebracht, verstarb dort jedoch wenig später. Die Polizei Bonn bittet nun um Hinweise zum Unfallhergang. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch oder online zu melden.