Gold zeigt sich am ersten Handelstag der Woche richtungslos - Erholungsversuche werden wahrscheinlich durch den 100-Tage-SMA begrenzt - Gold baut seine Seitwärtsbewegung am europäischen Nachmittag aus und so bleibt der Kurs in einer schmalen Range in der Nähe von 1475 $. Die jüngste Erholung vom mehr Monatstief, welches im November gebildet wurde, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...