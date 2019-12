Die Unionsfraktion wirbt mit einer "Entkopplung" von Wirtschaftswachstum und CO2-Reduktion. "Wir müssen auch zeigen, dass wir die Technologien entwickeln und haben, die es uns ermöglichen, in dieses neue Zeitalter der nachhaltigen, ressourcenschonenden Wirtschaft auch zu kommen", sagte die Klimaschutzbeauftragte der Unionsfraktion, Anja Weisgerber (CSU), am Montag dem Deutschlandfunk.



Die Entwicklungs- und Schwellenländer müssten zudem ihre Wirtschaft von Anfang an gleich klimafreundlich aufbauen. "Da werden wir viel dabei unterstützen und werden mit gutem Beispiel auch vorangehen." Es brauche eine "Klimadiplomatie", denn alleine könne man das Klima nicht retten, sagte die Klimaschutzbeauftragte. "Wir haben uns gegenseitig auch Rechenschaft darüber abgelegt, wie wir in den einzelnen Staaten die Ziele erreichen."