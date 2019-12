Neun Partner sind an dem Konsortium beteiligt, das von Innogy geführt wird. Sie wollen ab 2020 energieoptimierte Quartiere in verschiedenen Städten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz realisieren, bei denen fossile Energieträger weitgehend überflüssig sein sollen.Im Sommer hatte das Bundeswirtschaftsministerium die Gewinner des "Ideenwettbewerbs Reallabore der Energiewende" ausgewählt. Am Montag übergab Minister Peter Altmaier (CDU) an das Konsortium "Smart Quart" den ersten Förderbescheid. Das Konsortium, an dem neun Unternehmen beteiligt sind und das von Innogy geführt wird, will ab Januar ...

