Am Schweizer Aktienmarkt ist die Risikobereitschaft der Investoren zum Wochenstart wieder deutlich gestiegen.Zürich - Das Weihnachtsrally läuft auf vollen Touren. Beflügelt von der Annäherung der USA an China im Zollstreit, dem klaren Sieg von Premier Boris Johnson bei den britischen Wahlen und dem unerwartet starken Wachstum der chinesischen Industrieproduktion griffen die Anleger zum Wochenstart wieder beherzter nach Aktien. Die zuletzt lähmende Unsicherheit habe sich gelegt, hiess es am Markt.

Den vollständigen Artikel lesen ...