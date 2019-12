FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 17.12.2019 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS SCHRODERS TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 3510 PENCE - BERENBERG RAISES SPORTS DIRECT PRICE TARGET TO 300 (185) PENCE - 'SELL' - CITIGROUP CUTS CLOSE BROTHERS TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 1470 (1360) PENCE - CITIGROUP CUTS RBS TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 250 (240) PENCE - CREDIT SUISSE INITIATES BOOHOO WITH 'OUTPERFORM' - TARGET 330 PENCE - CREDIT SUISSE RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 8200 (7300) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES STHREE PRICE TARGET TO 355 (320) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 169 (165) PENCE - 'SELL' - EXANE BNP RAISES SAINSBURY(J) TO 'OUTPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 260 PENCE - GOLDMAN CUTS PETROFAC PRICE TARGET TO 508 (540) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 235 (210) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 56 (51) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES RBS PRICE TARGET TO 315 (285) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 182 (166) PENCE - 'NEUTRAL' - INVESTEC CUTS CLOSE BROTHERS TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 1420 (1415) PENCE - JEFFERIES RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 7350 (6700) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 2000 (1850) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS BHP GROUP TO 'UNDERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 1780 (1760) PENCE - JPMORGAN CUTS BUNZL PRICE TARGET TO 2340 (2410) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS FERREXPO TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 190 PENCE - JPMORGAN CUTS FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 550 (750) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS GEM DIAMONDS PRICE TARGET TO 50 (75) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 230 (250) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS HOCHSCHILD MINING PL PRICE TARGET TO 175 (195) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS PETRA DIAMONDS PRICE TARGET TO 6 (10) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS POLYMETAL PRICE TARGET TO 1120 (1150) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS RIO TINTO TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 4850 (5270) PENCE - JPMORGAN CUTS SAGA PLC PRICE TARGET TO 55 (60) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ANGLO AMERICAN TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 2550(2200)P - JPMORGAN RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 780 (730) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES EVRAZ TO 'NEUTRAL' ('UNDERWEIGHT') - TARGET 400 (375) PENCE - JPMORGAN RAISES KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 685 (600) PENCE - 'NEUTRAL' - PEEL HUNT CUTS CLS HLDGS TO 'ADD' ('BUY') - PEEL HUNT CUTS HAMMERSON TO 'HOLD' ('ADD') - PEEL HUNT CUTS HUNTSWORTH TO 'ADD' ('BUY') - PEEL HUNT CUTS TULLOW OIL PLC TO 'HOLD' ('ADD') - PEEL HUNT RAISES HELICAL BAR TO 'BUY' ('ADD') - UBS CUTS EASYJET TO 'SELL' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1240 (1100) PENCE - UBS CUTS WHITBREAD TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 5180 (4850) PENCE



