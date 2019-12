Insgesamt fünf Solarparks mit einer Gesamtleistung von etwa 35 Megawatt hat der Münchner Konzern an den Hamburger Betreiber verkauft. Dazu gehören vier Photovoltaik-Kraftwerke, die Baywa re am Standort Barth in der vergangenen Zeit errichtet hat.Das Jahresende naht und Baywa re kann wieder erfolgreiche Verkäufe seiner Photovoltaik-Anlagen vermelden. Am Dienstag gab der Münchner Konzern bekannt, dass er fünf Solarparks mit rund 35 Megawatt Gesamtleistung in Deutschland an den Encavis Infrastructure Fund II veräußert hat. Der Fonds gehört zur Encavis AG, einem der größten Betreiber von Photovoltaik- ...

