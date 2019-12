Verbraucher und Prosumer sollen mit dem neuen Konzept direkt mit Ökostrom versorgt werden. Das Projekt in Brunnthal wird dabei erst der Auftakt sein. Weitere Communities der Partner werden an anderen Orten folgen.Lumenaza und Greencom Networks arbeiten gemeinsam daran, Energie-Communities in Deutschland zu realisieren. Das erste Projekt in Brunnthal sei nun erfolgreich umgesetzt worden. Innerhalb des Konzepts können Verbraucher und Prosumer direkt mit Ökostrom versorgt werden, wie die Unternehmen am Dienstag bekanntgaben. Dabei werde Erzeugung und Verbrauch innerhalb der Community ausgeglichen. ...

