Eine Woche vor Weihnachten kämpfen in Frankreich erstmals alle grossen Gewerkschaften gemeinsam gegen Macrons Rentenreform.Paris - Eine Woche vor Weihnachten kämpfen in Frankreich erstmals alle grossen Gewerkschaften gemeinsam gegen die Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron. Zehntausende Menschen im ganzen Land folgten dem Aufruf und versammelten sich am Dienstag zum Massenprotest auf den Strassen. Der Druck auf Macron und die Regierung steigt, nachdem sich die gemässigte Gewerkschaft CFDT den Protesten...

Den vollständigen Artikel lesen ...