Die europäischen Börsen haben am Dienstag einen Teil der Vortagesgewinne wieder verloren.London - Die europäischen Börsen haben am Dienstag einen Teil der Vortagesgewinne wieder verloren. Der EuroStoxx 50 fiel um 0,73 Prozent auf 3745,28 Punkte. Nach dem zuletzt starken Lauf hätten Anleger Kursgewinne eingestrichen, sagte Analyst David Madden vom Londoner Broker CMC Markets. Am Vortag war der EuroStoxx 50 auf den höchsten Stand seit dem Frühjahr 2015 geklettert.

