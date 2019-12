In der zweiten Dezemberwoche hat sich die Lage am SpeisekartoffelmarktimMecklenburg - Vorpommern im Vergleich zur Vorwoche nicht verändert. Die Erzeugerpreise sind stabil. Bis zum Ende des Jahres wird von keinen wesentlichen Änderungen mehr ausgegangen. Derzeit läuft der Absatz im LEH noch in ruhigen Bahnen. Aktionsware zum Weihnachtsfest wird zum Wochenende in die Handelsketten...

Den vollständigen Artikel lesen ...