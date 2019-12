In den letzten Wochen waren die Hauptverkehrswege der Großstädte durch Kolonnen von Bauern mit ihren Traktoren abgesperrt oder massiv im Verkehr behindert. Was ist die Ursache für diese Aufmärsche? Die Bauern fühlen sich ohnmächtig in der Form, wie ihre Produkte von den Marktmittlern zu den Konsumenten gebracht werden und dass in der derzeitigen Form in der...

Den vollständigen Artikel lesen ...