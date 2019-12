Die Blaubeerexporte von Peru in dieser Saison 2019/20 werden 101.589 Tonnen erreichen, was ein Anstieg von 27% gegenüber den 80.000 Tonnen ist, die in der Vorsaison (2018/19) exportiert wurden. In der Vorsaison beliefen sich die Lieferungen auf 80.000 Tonnen für mehr als 600 Millionen USD. Bildquelle: Shutterstock.com Die wichtigsten Zielmärkte für Blaubeeren aus Peru waren...

