Eine Kollaboration bestehend aus dem Schweizer Telekomkonzern sowie Daura, Sygnum, Custodigit und MME spannt neu mit der Schweizer Börsenbetreiberin zusammen.Zürich - Die Schweizer Börse SIX wird nun doch mit der Swisscom im Bereich digitaler Vermögenswerte zusammenarbeiten. Eine Kollaboration bestehend aus dem Schweizer Telekomkonzern sowie Daura, Sygnum, Custodigit und MME spannt neu mit der Schweizer Börsenbetreiberin zusammen. Letztere füge sich mittels einer Beteiligung an der Daura AG ein, teilten die SIX und die Swisscom am Mittwoch...

