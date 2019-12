Gemäss dem Michael Page Swiss Job Index wuchs die Zahl der ausgeschriebenen Stellen diesen Monat (November-Dezember 2019) mit +2,4 % in der IT-Branche am stärksten.Zürich - Gemäss dem Michael Page Swiss Job Index wuchs die Zahl der ausgeschriebenen Stellen diesen Monat (November-Dezember 2019) mit +2,4 % in der IT-Branche am stärksten. Das Jahreswachstum (Dezember 2018 - Dezember 2019) beträgt +16,0 %. Besonders gross war die Nachfrage nach Software-Spezialisten und Software-Testern, SAP-Spezialisten sowie Fachleuten im Bereich IT-Support und...

Den vollständigen Artikel lesen ...