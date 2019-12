Der Schweizer Technologiekonzern will seine Herstellung in Deutschland ab Mitte 2020 im sächsischen Hohenstein-Ernstthal konzentrieren. Rund 60 Mitarbeiter sind von der Werksschließung betroffen, doch die Wafer-Inspektions-Produkte will Meyer Burger auch künftig anbieten.Die Meyer Burger Technology AG will bis Mitte 2020 die Produktion am deutschen Standort Zülpich komplett einstellen. Dort fertigt das Schweizer Unternehmen bislang optische Mess- und Prüftechniken für die industrielle Fertigung unter der Marke "Hennecke" her. Diese sollen künftig am deutschen Hauptstandort in Hohenstein-Ernstthal ...

