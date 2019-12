USD/JPY fällt am Mittwoch die zweite Sitzung in Folge - Zunehmendes Kaufinteresse in der Nähe des 200-Tage-MA begrenzt die Verluste - Der USD/JPY kämpft weiterhin darum die Mehrmonatshochs von 109,70/75 zu überwinden, welche letzten Freitag getestet wurden und am Dienstag kam es zu einem leichten Pullback. Die Abwärtskorrektur wurde am Mittwoch ...

