Die Produktion von Anlagen für optische Mess- und Prüftechniken, die in der Waferfertigung zum Einsatz kommen, leidet unter sinkenden Volumen und Margen. Meyer Burger konzentriert die Produktion daher nun in Hohenstein-Ernstthal. Die Meyer Burger Technology AG hat bekannt gegeben, die Produktion am Standort Zülpich in Nordrhein-Westfalen ab Mitte des kommenden Jahres vollständig einzustellen. Die am Meyer Burger Standort Zülpich produzierten und unter der Marke Hennecke vertriebenen Anlagen für ...

