Die Kerninflation bleibt im November auf Jahresbasis unverändert bei 1,9% - CAD steigt gegenüber dem USD nach CPI Zahlen moderat - Die Inflation ist in Kanada, gemessen am Verbraucherpreisindex (CPI), im November auf 2,2% gestiegen, nach 1,9% im Oktober, wie die von Statistics Canada am Mittwoch veröffentlichten Daten zeigen. Dieser Wert entsprach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...