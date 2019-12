In Borna bei Leipzig ist eine 80-jährige Fußgängerin von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich bereits am Dienstagnachmittag, teilte die Polizei in Leipzig am Mittwoch mit.



Die 80-Jährige wollte mit Gehhilfen die Fahrbahn überqueren, kurz vor Erreichen des Fußweges erfasste sie der Pkw. Dabei wurde die Fußgängerin lebensgefährlich verletzt. Im Krankenhaus verstarb sie. Die Fahrerin des Fahrzeugs wurde ebenfalls verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.



Wie es zu dem Unfall kam, soll nun ein Gutachten klären.