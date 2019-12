Die Analysten der Danske Bank gehen davon aus, dass das Paar EUR/GBP in einem Zeitraum von ein bis drei Monaten um die Marke von 0,83 handelt, in sechs Monaten aber in Richtung 0,85 geht. Wichtige Zitate: "Der EUR/GBP notiert nun bei 0,83 nach dem Sieg von Johnson. Vor uns liegt nun klar auf der Hand, dass die Austrittsvereinbarung durch das Parlament ...

