Freshuelva übermittelte die Sorge des Sektors an den Minister für Landwirtschaft, Fischerei und Ernährung, Luis Planas, bezüglich des Umgangs mit dem übermäßigen Anstieg an Himbeeren seit 2010, die aus Marokko auf den europäischen Markt kamen. Das Überangebot verursacht einen Fall der Preise des Produktes, was sich negativ auf die spanischen und...

Den vollständigen Artikel lesen ...